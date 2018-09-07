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США увеличивают военную группировку в Германии

США увеличат свой военный контингент в Германии на 1500 человек

Об этом заявил посол США в ФРГ Ричард Гренелл, передает DW.

По его словам, это делается с целью "укрепления НАТО и европейской безопасности". Также он сообщил, что новые солдаты начнут прибывать в нынешнем году, и процесс продлится до 2020 года. Дополнительные силы будут размещены в американских гарнизонах в федеральных землях Бавария и Рейнланд-Пфальц.

Отметим, что министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен приветствовала это решение Вашингтона, которое свидетельствует о "жизнеспособности трансатлантических отношений" и “вкладе в поддержание общей безопасности".

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