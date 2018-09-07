Мэр Парижа предлагает назвать Сенцова почетным гражданином города
7 сентября, 2018, 22:12
Мэр Парижа Энн Идальго заявила, что предложит присвоить украинскому режиссеру Олегу Сенцову звание почетного гражданина города
Об этом Идальго сообщила в Twitter.
Она напомнила, что Сенцов выступил против аннексии Крыма, за что был заключен на 20 лет в тюрьме в Сибири. Также Идальго добавила, что Сенцов голодает 117 дней, требуя освобождения Россией 70 украинских политзаключенных.
"Париж признан столицей прав человека. Он воплощает в себе личные свободы, включая свободу выражения мнений и защиту демократии. Мы обязаны пропагандировать эти ценности и бороться за их уважение во всем мире. Сенцов должен быть освобожден", — подчеркнула она.
Je proposerai au prochain #ConseildeParis d'élever le cinéaste russe #OlegSentsov au rang de Citoyen d'honneur de la Ville de Paris. #FreeSentsov pic.twitter.com/9wIii6C2hl— Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) 7 сентября 2018 г.
- Напомним, Олег Сенцов голодает в заполярной российской колонии с 14 мая с требованием освобождения Кремлем всех украинских политзаключенных.
- Мать Сенцова обратилась к Владимиру Путину с просьбой помиловать ее сына.
- В России не хотят рассматривать прошение о помиловании Сенцова, говоря, что он сам должен просить об этом у Путина.
- Петиция в поддержку Сенцова на сайте Белого дома собрала необходимые 100 тыс. голосов и теперь американское правительство должно его рассмотреть.
- Восстановилась возможность писать письма Сенцову и его сестра рассказала, как это делать.
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