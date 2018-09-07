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Мэр Парижа предлагает назвать Сенцова почетным гражданином города

Мэр Парижа Энн Идальго заявила, что предложит присвоить украинскому режиссеру Олегу Сенцову звание почетного гражданина города

Об этом Идальго сообщила в Twitter.

Она напомнила, что Сенцов выступил против аннексии Крыма, за что был заключен на 20 лет в тюрьме в Сибири. Также Идальго добавила, что Сенцов голодает 117 дней, требуя освобождения Россией 70 украинских политзаключенных.

"Париж признан столицей прав человека. Он воплощает в себе личные свободы, включая свободу выражения мнений и защиту демократии. Мы обязаны пропагандировать эти ценности и бороться за их уважение во всем мире. Сенцов должен быть освобожден", — подчеркнула она.

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