Лига Наций: букмекеры ставят на Украину в игре со Словакией
7 сентября, 2018, 23:52
Национальная сборная Украины по футболу в воскресенье, 9 сентября, сыграет второй матч в дебютном розыгрыше Лиги наций УЕФА
По мнению букмекеров, преимущество в противостоянии Украина-Словакия имеют "сине-желтые", сообщает Укринформ.
Британская букмекерская контора William Hill принимает ставки на победу сборной Украины с коэффициентом 2,00. Вероятность успеха словаков оценивается в 3,50. Ничейный результат в этой встрече имеет коэффициент 3,20.
Букмекеры австрийской конторы Bwin принимают ставки на победу украинской команды с коэффициентом 2,00, на ничью - 3,30, а на успех сборной Словакии - 4,10.
Встречу будет обслуживать судейская бригада из Греции, которую возглавляет Анастасиос Сидиропулос. Поединок Украина - Словакия 9 сентября пройдет на "Арене Львов". Начало - в 16.00.
- Напомним, сборные Украины и Словакии, а также команда Чехии выступают в группе 1 Лиги. В стартовом матче украинцы на выезде победили чехов со счетом 2:1.
- После игры чешские полицейские применили резиновые пули и жестко задержали украинских болельщиков.
- Чешская полиция, после выяснения обстоятельств инцидента отпустила всех украинских фанов.
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