Лига Наций: букмекеры ставят на Украину в игре со Словакией

7 сентября, 2018, 23:52

Национальная сборная Украины по футболу в воскресенье, 9 сентября, сыграет второй матч в дебютном розыгрыше Лиги наций УЕФА

По мнению букмекеров, преимущество в противостоянии Украина-Словакия имеют "сине-желтые", сообщает Укринформ.

Британская букмекерская контора William Hill принимает ставки на победу сборной Украины с коэффициентом 2,00. Вероятность успеха словаков оценивается в 3,50. Ничейный результат в этой встрече имеет коэффициент 3,20.

Букмекеры австрийской конторы Bwin принимают ставки на победу украинской команды с коэффициентом 2,00, на ничью - 3,30, а на успех сборной Словакии - 4,10.

Встречу будет обслуживать судейская бригада из Греции, которую возглавляет Анастасиос Сидиропулос. Поединок Украина - Словакия 9 сентября пройдет на "Арене Львов". Начало - в 16.00.