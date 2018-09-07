Химические выбросы в Армянске: завод "Титан" могут остановить 9 сентября
Об этом сообщают Крым. Реалии со ссылкой на гендиректора предприятия Андрея Акулова.
"Все идет по плану: сегодня остановлена еще одна печь. В работе еще четыре печи. Одна из них будет остановлена завтра и три печи - в воскресенье, примерно в 20:00. С воскресенья завод будет полностью остановлен", - сказал Акулов.
По словам гендиректора, чтобы нейтрализовать вещества в кислотонакопителе предприятия, завод направит в коллектор воду, которую использует для производственных целей.
Завод "Титан" начал работу еще в 1971 году, а в начале 2000-х перешел под контроль компании Group DF Дмитрия Фирташа. Главным направлением предприятия является производство диоксида титана - вещества, которое применяется в лакокрасочной, резинотехнической промышленности, при производстве пластмасс и во многих других отраслях. В 2014 году, после аннексии Крыма Россией, Фирташ изменил структуру управления заводом.
- Напомним, что в ночь на 24 августа в городе Армянск в оккупированном РФ Крыму местные жители рассказали о неизвестном налете "липкой ржавчины", которым в течение суток покрылись металлические предметы. Кроме того, жители жаловались на першение в горле, сыпь и общую слабость.
- Причиной появления маслянистого налета на металлических предметах в Армянске является выброс вредного вещества на химическом заводе.
- 3 сентября пограничники Херсонского отряда обнаружили превышение содержания токсичных промышленных веществ в воздухе.
- В ГПСУ рассказали, что у пограничников, которые работают в непосредственной близости от завода "Крымский титан", начало ухудшаться здоровье.
- Тем временем в разведке Минобороны рассказали, что проблемы с химическими выбросами связаны с неосторожностью российского военного руководства.
- 37 украинских пограничников пострадали из-за химических выбросов завода "Крымский титан".
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