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Химические выбросы в Армянске: завод "Титан" могут остановить 9 сентября

Завод "Титан" в Армянске, ставший причиной экологической катастрофы в аннексированном Россией Крыму, могут полностью остановить в воскресенье, 9 сентября

Об этом сообщают Крым. Реалии со ссылкой на гендиректора предприятия Андрея Акулова.

"Все идет по плану: сегодня остановлена еще одна печь. В работе еще четыре печи. Одна из них будет остановлена завтра и три печи - в воскресенье, примерно в 20:00. С воскресенья завод будет полностью остановлен", - сказал Акулов.

По словам гендиректора, чтобы нейтрализовать вещества в кислотонакопителе предприятия, завод направит в коллектор воду, которую использует для производственных целей.

Завод "Титан" начал работу еще в 1971 году, а в начале 2000-х перешел под контроль компании Group DF Дмитрия Фирташа. Главным направлением предприятия является производство диоксида титана - вещества, которое применяется в лакокрасочной, резинотехнической промышленности, при производстве пластмасс и во многих других отраслях. В 2014 году, после аннексии Крыма Россией, Фирташ изменил структуру управления заводом.

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