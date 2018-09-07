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Гройсман обещает до 15 сентября подать в Раду проект госбюджета

Кабинет министров выходит на финальную версию проекта Государственного бюджета на 2019 год и готов представить его на обсуждение в Верховную Раду до 15 сентября

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает пресс-служба Кабмина.

"Работаем над финальной версией бюджета. Он будет представлен вовремя. Будут определены реальные показатели и цифры. Для меня главное - стабильность, прогнозируемость и реалистичность. 15 сентября подаем бюджет и будем за него бороться", - сказал Гройсман.

Ранее Гройсман отмечал, что бюджет на армию и сектор безопасности будет увеличен и составит более 5% ВВП. При этом минимальная зарплата составит ориентировочно 4170 грн.


 

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