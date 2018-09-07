Ахметов опроверг слухи о покупке клуба в Македонии
7 сентября, 2018, 22:53
Пресс-служба "Шахтера" опровергла информацию о том, что владелец клуба собирается покупать македонский "Вардар"
Об этом сообщает Футбол 24.
Донецкий клуб назвал беспочвенными слухи о том, что украинский олигарх намерен купить "Вардар".
"Эта информация не соответствует действительности", - отметили в "Шахтере".
Македонский портал Sport 1 сообщал, что Ахметов ведет переговоры с российским бизнесменом Сергеем Самсоненко о покупке футбольного и гандбольного клубов Вардар.
По информации медиа, частный самолет с представителями олигарха прилетал в Скопье для обсуждения соглашения. Гости из Украины посетили тренировочный лагерь клуба, чтобы узнать условия.
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