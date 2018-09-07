Ахметов опроверг слухи о покупке клуба в Македонии

7 сентября, 2018, 22:53

Пресс-служба "Шахтера" опровергла информацию о том, что владелец клуба собирается покупать македонский "Вардар"

Об этом сообщает Футбол 24.

Донецкий клуб назвал беспочвенными слухи о том, что украинский олигарх намерен купить "Вардар".

"Эта информация не соответствует действительности", - отметили в "Шахтере".

Македонский портал Sport 1 сообщал, что Ахметов ведет переговоры с российским бизнесменом Сергеем Самсоненко о покупке футбольного и гандбольного клубов Вардар.

По информации медиа, частный самолет с представителями олигарха прилетал в Скопье для обсуждения соглашения. Гости из Украины посетили тренировочный лагерь клуба, чтобы узнать условия.