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Зинченко отказывается переходить в "Вулвергемптон"


фото: UA-Football
Украинский футболист Александр Зинченко отказывается переходить с "Манчестер Сити" в "Вулвергемптон"

Об этом написал известный англіський журналист Тим Нэш в twitter.

Трансфер Зинченко к "Вулвергемптона" не состоится, через нежелание игрока менять клуб.

Несколько недель назад "Манчестер Сити" и "Вулверхэмптон" договорились о трансфере футболиста за 18 млн евро, сегодня украинец должен пройти медобследование в новом клубе. Зинченко должен был заменить в "Вулвергемптоне" основного левого защитника Барри Дугласа, который перешел в "Лидс".

21-летний Александр Зинченко в прошлом сезоне сыграл за "Манчестер Сити" 14 матчей во всех турнирах на непритаманній позиции левого защитника. Вместе с командой номинальный центральный хавбек стал чемпионом Англии и обладателем Кубка лиги.

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