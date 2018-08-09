Зинченко отказывается переходить в "Вулвергемптон"

9 августа, 2018, 13:15

Украинский футболист Александр Зинченко отказывается переходить с "Манчестер Сити" в "Вулвергемптон"

Об этом написал известный англіський журналист Тим Нэш в twitter.

Трансфер Зинченко к "Вулвергемптона" не состоится, через нежелание игрока менять клуб.

Несколько недель назад "Манчестер Сити" и "Вулверхэмптон" договорились о трансфере футболиста за 18 млн евро, сегодня украинец должен пройти медобследование в новом клубе. Зинченко должен был заменить в "Вулвергемптоне" основного левого защитника Барри Дугласа, который перешел в "Лидс".

21-летний Александр Зинченко в прошлом сезоне сыграл за "Манчестер Сити" 14 матчей во всех турнирах на непритаманній позиции левого защитника. Вместе с командой номинальный центральный хавбек стал чемпионом Англии и обладателем Кубка лиги.

Hearing the Zinchenko deal is OFF as the player has turned down the chance to join @Wolves, according to sources in Manchester. A £16m fee had been agreed several weeks ago and a medical had been arranged at Compton this morning. — Tim Nash (@TimNash_1) 9 августа 2018 г.