Звездный конкурент Лунина. "Реал" купил у "Челси" голкипера Куртуа
Об этом сообщает официальный сайт "Реала".
Сегодня голкипер сборной Бельгии пройдет медосмотр в Мадриде и будет представлен на "Сантьяго Бернабеу". Контракт 26-летнего Куртуа с "Реалом" рассчитан на 6 лет. Лондонцы получат по вратаря 40 млн евро.
Частью трансфера стала аренда мадридцам "Челси" на один сезон хорватского полузащитника Матео Ковачича.
Куртуа перешел в "Челси" из бельгийского "Генка" в 2011 году, но три года выступал на правах аренды в испанском "Атлетико". Голкипер дебютировал за английскую команду в сезоне 2014/15. Куртуа выиграл с "Челси" два чемпионата Англии, Кубок Англии и Кубок английской лиги.
"Реал" купил Ковачича у "Интера" в 2015 году, но хорват не сумел пробиться в основной состав команды, однако выиграл чемпионат Испании и три Лиги чемпионов.
- Трансфер Куртуа был осуществлен сразу, как "Челси" нашел ему замену и купил за 80 млн евро в "Атлетико" испанского голкипера Кэпу, который стал самым дорогим вратарем мира.
- Ранее Ковачич устроил демарш в "Реале" с требованием отпустить его в другую команду.
- Андрей Лунин перешел в "Реал" летом этого года и уже сыграл в нескольких контрольных матчах мадридцев.
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