Звездный конкурент Лунина. "Реал" купил у "Челси" голкипера Куртуа

9 августа, 2018, 09:48

В мадридский "Реал" перешел бельгийский голкипер лондонского "Челси" Тибо Куртуа

Об этом сообщает официальный сайт "Реала".

Сегодня голкипер сборной Бельгии пройдет медосмотр в Мадриде и будет представлен на "Сантьяго Бернабеу". Контракт 26-летнего Куртуа с "Реалом" рассчитан на 6 лет. Лондонцы получат по вратаря 40 млн евро.

Частью трансфера стала аренда мадридцам "Челси" на один сезон хорватского полузащитника Матео Ковачича.

Куртуа перешел в "Челси" из бельгийского "Генка" в 2011 году, но три года выступал на правах аренды в испанском "Атлетико". Голкипер дебютировал за английскую команду в сезоне 2014/15. Куртуа выиграл с "Челси" два чемпионата Англии, Кубок Англии и Кубок английской лиги.

"Реал" купил Ковачича у "Интера" в 2015 году, но хорват не сумел пробиться в основной состав команды, однако выиграл чемпионат Испании и три Лиги чемпионов.