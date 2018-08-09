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Звездный конкурент Лунина. "Реал" купил у "Челси" голкипера Куртуа


фото: realmadrid.com
В мадридский "Реал" перешел бельгийский голкипер лондонского "Челси" Тибо Куртуа

Об этом сообщает официальный сайт "Реала".

Сегодня голкипер сборной Бельгии пройдет медосмотр в Мадриде и будет представлен на "Сантьяго Бернабеу". Контракт 26-летнего Куртуа с "Реалом" рассчитан на 6 лет. Лондонцы получат по вратаря 40 млн евро.

Частью трансфера стала аренда мадридцам "Челси" на один сезон хорватского полузащитника Матео Ковачича.

Куртуа перешел в "Челси" из бельгийского "Генка" в 2011 году, но три года выступал на правах аренды в испанском "Атлетико". Голкипер дебютировал за английскую команду в сезоне 2014/15. Куртуа выиграл с "Челси" два чемпионата Англии, Кубок Англии и Кубок английской лиги.

"Реал" купил Ковачича у "Интера" в 2015 году, но хорват не сумел пробиться в основной состав команды, однако выиграл чемпионат Испании и три Лиги чемпионов.

  • Трансфер Куртуа был осуществлен сразу, как "Челси" нашел ему замену и купил за 80 млн евро в "Атлетико" испанского голкипера Кэпу, который стал самым дорогим вратарем мира.
  • Ранее Ковачич устроил демарш в "Реале" с требованием отпустить его в другую команду.
  • Андрей Лунин перешел в "Реал" летом этого года и уже сыграл в нескольких контрольных матчах мадридцев.
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