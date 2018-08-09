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Золотую серьгу, которой 2200 лет, нашли в Иерусалиме. Как она выглядит

Во время раскопок возле древнего еврейского храма в Иерусалиме нашли большую сережку, которой свыше двух столетий

Об этом пишет The Daily Mail.

Длина серьги - 4 сантиметра. Она выглядит как филигранный обруч и украшена рогатым животным: на сережке есть антилопы или олени.

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По словам специалистов, узоры на сережке сделали с помощью нитки и металлические бусинки. Эта находка могла принадлежать богатой женщине или мужчине. Ее носил или грек, или местный эллинистический еврей.

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Это украшение является первой сережкой со времен эллинизма, которую нашли в Иерусалиме. Ее откопали на расстоянии 200 метров к югу от Храмовой горы. Сейчас там находится мечеть аль-Акса.

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