Золотую серьгу, которой 2200 лет, нашли в Иерусалиме. Как она выглядит
9 августа, 2018, 11:20
Во время раскопок возле древнего еврейского храма в Иерусалиме нашли большую сережку, которой свыше двух столетий
Об этом пишет The Daily Mail.
Длина серьги - 4 сантиметра. Она выглядит как филигранный обруч и украшена рогатым животным: на сережке есть антилопы или олени.
По словам специалистов, узоры на сережке сделали с помощью нитки и металлические бусинки. Эта находка могла принадлежать богатой женщине или мужчине. Ее носил или грек, или местный эллинистический еврей.
Это украшение является первой сережкой со времен эллинизма, которую нашли в Иерусалиме. Ее откопали на расстоянии 200 метров к югу от Храмовой горы. Сейчас там находится мечеть аль-Акса.
- Напомним, румынские и немецкие археологи обнаружили на западе Румынии древнюю крепость, которой примерно 3400 лет.
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