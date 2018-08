Вильнюс начал рекламировать себя как "европейскую точку G"

9 августа, 2018, 17:54

В четверг стартует рекламная онлайн-кампания Вильнюса, которая еще до официального старта наделала немало шума – она представляет город "европейской точкой G"

Как сообщает Delfi, основная идея рекламы Go Vilnius заключается в том, что Вильнюс - это неоткрытая европейская сокровищница, найти которую - одно удовольствие.

В рекламе на английском языке говорится: "Вильнюс - это точка G Европы. Никто не знает, где она, но когда ее обнаруживают, это - потрясающе".

На рекламных плакатах изображена девушка, которая сжимает простынь-карту в месте, где обозначен Вильнюс.

В рамках кампании создан веб-сайт, который предлагает пройти тест: в ответ на несколько вопросов предложено карту достопримечательностей Вильнюса, адаптированную для каждого посетителя.

Кроме того, разработан ряд видеороликов, на которых люди получают наслаждение от Вильнюса.

Ранее правительство просило Вильнюсскую мэрию отложить начало рекламной кампании до завершения визита Папы Римского Франциска, который состоится в сентябре.

Литовская католическая церковь критиковала рекламу, утверждая, что она укрепляет имидж города секс-туризма.

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис заявил, что маркетологи избрали "странный метод рекламы", однако нормы морали не перешли.

Рекламное агентство Go Vilnius утверждает, что используя игру слов и метафоры, представляет столицу Литвы как город, приносящий удовольствие, а реклама не является вульгарной.

Еще до официального начала рекламной кампании ей было посвящено 900 публикаций в иностранной прессе, заявила директор агентства Go Vilnius Инга Романовскене. Вильнюс рекомендовали посетить The New York Times, главные британские новостные порталы The Guardian и The Independent, французские, немецкие и финские СМИ.