Возле Авдеевки совершено покушение на командира штурмовой роты Правого сектора

9 августа, 2018, 13:31

В подконтрольной Украине части Донецкой области неизвестные обстреляли автомобиль командира штурмовой роты Правого сектора Дмитрия Коцюбайла ("друг Да Винчи")

Об этом Коцюбайло сообщил в Facebook.

"Мой автомобиль 2 августа 2018 г. около 20:30 был обстрелян на подъезде к Орловки, со стороны Уманского. По фрагменту пули, найденной в салоне машины, определено, что это калибр - 7.62 мм. Всего было три попадания, два из них - четко в пассажирские подголовники. В тот вечер я возвращался из Покровская, из местного отделения полиции, где имел встречу. Задержавшись в Карловке, с небольшим опозданием, отправился в направлении Авдеевки", - написал Коцюбайло.

Орловка и Уманское подконтрольные Украине населенные пункты. Расстояние от них до линии разграничения является великоватой для обстрела из стрелкового оружия с оккупированной территории. Коцюбайло отметил, что для диверсионно-разведывательной группы деятельность на таком расстоянии также является неудобной.

"Остается открытым вопрос: что это за диверсионная группа, которая так свободно орудует в нашем тылу? Но соответствующие выводы сделаны, а компетентные службы уже занимаются этим вопросом", - отметил командир штурмовой роты Правого сектора.

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