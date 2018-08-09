Восстановление Бочковского на должности: на решение апелляционного суда готовят кассацию
Об этом говорится на сайте МВД.
Кассационную жалобу на решение апелляционного суда, который оставил в силе решение суда первой инстанции о восстановлении Сергея Бочковского на посту, МВД готовит совместно с Минюстом и ГСЧС.
В ведомстве напоминают, что Бочковский подозревается в совершении ряда уголовных правонарушений. В частности, в покушении на получение неправомерной выгоды, злоупотреблении властью или служебным положением и служебном подлоге.
"В этом производстве шесть эпизодов, по каждому из них собраны доказательства, обвинительный акт поддерживает государственный обвинитель – представитель Генеральной прокуратура Украины в суде. Следующее заседание назначено на 3 октября 2018 года", - говорится в сообщении.
Кроме того, Сергей Бочковский был уволен с должности председателя ГСЧС Украины, но продолжал проходить службу гражданской защиты и оставался действующим полковником службы гражданской защиты.
Кроме того, Бочковский должен был подавать декларации, согласно Закону "О предотвращении коррупции". Но он не подал декларации ни за 2016, ни 2017 годы.
НАПК обратилось к Сергею Бочковскому с требованием представить соответствующие декларации.
17 мая 2018 года Сергеем Бочковським поданы декларации за 2016 и 2017 годы, после чего НАПК квалифицированно его нарушения как административные, о чем составлены два протокола, направленные для рассмотрения в Броварского горрайонного суда Киевской области.
Напомним, Сергей Бочковский подозревается в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 368 "Получение неправомерной выгоды должностным лицом"; ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 364 "Злоупотребление властью или служебным положением"; ч. 1 ст. 366 "Служебный подлог" УК Украины. Судебное рассмотрение указанного уголовного производства продолжается. Бочковському грозит до 12 лет лишения свободы.
На период досудебного расследования Бочковский был обязан не посещать служебные помещения как ГСЧС, так и территориальных подразделений, воздерживаться от общения с сотрудниками ГСЧС.
- Напомним, 25 марта 2015 года во время заседания Кабмина были задержаны глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Сергей Бочковский и его первый заместитель Василий Стоецкий. Они подозревались в коррупции.
- 2 апреля Сергей Бочковский вышел из СИЗО под залог в размере почти 1,2 млн грн.
- Позже сообщалось, что Бочковский и Стоецкий обвинялись в хищении бюджетных средств в размере 1 млн грн.
- В декабре 2015 года из-за отказа ГПУ подписывать обвинения Бочковскому Арсен Аваков мог уйти в отставку.
- Суд восстановил Бочковского на должности 26 апреля.
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