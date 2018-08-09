В Индонезии произошло новое землетрясение, население эвакуируют
Об этом сообщает Национальная геологическая служба США.
По словам министра чрезвычайных ситуаций Индонезии, магнитуда была 6,2, сообщает Straits Times.
Есть информация о разрушениях. О пострадавших и погибших пока не сообщается. Началась эвакуация населения.
Напомним, 5 августа на индонезийском острове Ломбок произошло землетрясение магнитудой 7. Эпицентр землетрясения находился в 18 километрах к северо-востоку от района Ломбок на глубине 15 километров. После первого сотрясения были зафиксированы еще около 20 подземных толчков.
Геологическая служба США предупредила о возможности цунами, но затем отменила предупреждение. Местное управление по ликвидации последствий стихийных бедствий предупредило жителей острова держаться подальше от прибрежных районов и берегов рек.
- По последним данным, жертвами землетрясения стали 347 человек.
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