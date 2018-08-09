В Индонезии произошло новое землетрясение, население эвакуируют

9 августа, 2018, 11:18

На индонезийском острове Ломбок зафиксировано новое землетрясение, эпицентр которого находился на глубине 10 километров

Об этом сообщает Национальная геологическая служба США.

По словам министра чрезвычайных ситуаций Индонезии, магнитуда была 6,2, сообщает Straits Times.

Есть информация о разрушениях. О пострадавших и погибших пока не сообщается. Началась эвакуация населения.

Напомним, 5 августа на индонезийском острове Ломбок произошло землетрясение магнитудой 7. Эпицентр землетрясения находился в 18 километрах к северо-востоку от района Ломбок на глубине 15 километров. После первого сотрясения были зафиксированы еще около 20 подземных толчков.

Геологическая служба США предупредила о возможности цунами, но затем отменила предупреждение. Местное управление по ликвидации последствий стихийных бедствий предупредило жителей острова держаться подальше от прибрежных районов и берегов рек.