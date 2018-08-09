В Сумах пропала семья убитого экс-депутата горсовета Анатолия Жука

9 августа, 2018, 17:11

Полиция начала расследование исчезновения вдовы, дочери и водителя убитого экс-депутата и чиновника Сумского горсовета Анатолия Жука по статье "умышленное убийство"

Об этом сообщил старший инспектор отдела коммуникаций Сумской полиции Владимир Крупецких в эфире 112 канала.

"Сейчас сотрудники полиции проводят следственно-оперативные мероприятия по установлению местонахождения пропавших. Открыто уголовное производство по признакам пунктов 1 и 2 ч. 2 статьи 115", – сказал он.

Об исчезновении вдовы и дочери стало известно накануне, около 14:30. Об этом сообщил друг семьи.

Напомним, Анатолия Жука нашел мертвым его отец 2 августа.

По последней информации прокуратуры, смерть мужчины наступила около 18:00. Его застрелили, когда он спал во дворе своего дома на каремате. Выстрелили в спину, в район сердца и левый висок.