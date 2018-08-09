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В Стамбуле столкнулись два пассажирских самолета

В Стамбуле в аэропорту имени Ататюрка в зоне парковки лайнеров столкнулись два пассажирских самолета

Об этом сообщает Kokpit.Aero.

Отмечается, что столкнулись Boeing 787, принадлежащий Royal Air Maroc, и Boeing 777 Turkish Airlines. Столкновение произошло возле международного терминала в то время, когда один из самолетов двигался к своим воротам забирать пассажиров.

Лайнер Royal Air Maroc готовился к вылету в Нью-Йорк. В то же время марокканский самолет должен был вылететь в Грецию. Марокканский самолет во время движения задел крылом заднюю часть фюзеляжа турецкого Boeing.

Повреждения получили оба самолета, сейчас специалисты изучают последствия инцидента. Также начато расследование. О пострадавших в результате аварии не сообщается.

 

 

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