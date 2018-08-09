В Стамбуле столкнулись два пассажирских самолета
9 августа, 2018, 21:46
В Стамбуле в аэропорту имени Ататюрка в зоне парковки лайнеров столкнулись два пассажирских самолета
Об этом сообщает Kokpit.Aero.
Отмечается, что столкнулись Boeing 787, принадлежащий Royal Air Maroc, и Boeing 777 Turkish Airlines. Столкновение произошло возле международного терминала в то время, когда один из самолетов двигался к своим воротам забирать пассажиров.
Лайнер Royal Air Maroc готовился к вылету в Нью-Йорк. В то же время марокканский самолет должен был вылететь в Грецию. Марокканский самолет во время движения задел крылом заднюю часть фюзеляжа турецкого Boeing.
Повреждения получили оба самолета, сейчас специалисты изучают последствия инцидента. Также начато расследование. О пострадавших в результате аварии не сообщается.
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