В США исламист-психопат обучал группу детей расстреливать школы
Об этом пишет издание Metro.
По версии прокуратуры, 39-летний Сирадж ибн Ваххадж до начала зимы 2017 похитил своего 4-летнего сына, который проживал в штате Джорджия вместе с матерью и приемным отцом. Мать рассказала, что сын уехал с отцом в парке, но так и не вернулся. Женщина сразу же обратилась в полицию.
По заявлению обвинителя, "хозяин" базы 39-летний Сирадж ибн Ваххадж учил детей использовать штурмовые винтовки для "насильственных и преступных целей". Цель - дальнейшее применение при расправах в учебных заведениях.
Милиция по наводке провела обыск в лагере, обнаружив тело сына Вахнаджа. В лагере также проживали еще один мужчина, трое женщин и 11 детей. Несовершеннолетние в возрасте от одного года до 15 лет находились в запущенном и истощенном состоянии, без чистой воды, электричества и даже еды.
По утверждению шерифа округа Таос Джерри Хогрефа, схваченные взрослые считаются исламистскими экстремистами, им предъявлено обвинение в жестоком обращении с детьми.
- Напомним, пара христиан-радикалов отказалась получить медицинскую помощь для 10-месячного ребенка через "религиозные причины" и отсутствие доверия к медицинским услугам, и та умерла. Сейчас родителей обвиняют в убийстве.
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