В США исламист-психопат обучал группу детей расстреливать школы

9 августа, 2018, 12:54

Правоохранители американского штата Нью-Мексико арестовали мужчину, который готовил детей к массовым расстрелам в школах США

Об этом пишет издание Metro.

По версии прокуратуры, 39-летний Сирадж ибн Ваххадж до начала зимы 2017 похитил своего 4-летнего сына, который проживал в штате Джорджия вместе с матерью и приемным отцом. Мать рассказала, что сын уехал с отцом в парке, но так и не вернулся. Женщина сразу же обратилась в полицию.

По заявлению обвинителя, "хозяин" базы 39-летний Сирадж ибн Ваххадж учил детей использовать штурмовые винтовки для "насильственных и преступных целей". Цель - дальнейшее применение при расправах в учебных заведениях.

Милиция по наводке провела обыск в лагере, обнаружив тело сына Вахнаджа. В лагере также проживали еще один мужчина, трое женщин и 11 детей. Несовершеннолетние в возрасте от одного года до 15 лет находились в запущенном и истощенном состоянии, без чистой воды, электричества и даже еды.

По утверждению шерифа округа Таос Джерри Хогрефа, схваченные взрослые считаются исламистскими экстремистами, им предъявлено обвинение в жестоком обращении с детьми.