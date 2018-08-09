В России раскрыли возможный ответ на новые санкции США
9 августа, 2018, 12:36
Москва может ограничить экспорт ракетных двигателей RD-180 в США, если Вашингтон введет новые санкции
Об этом заявил депутат Государственной думы, председатель комитета по иностранным делам Леонид Слуцкий, пишет Reuters.
Российские двигатели RD-180 используются в ракете Atlas V, которая выводит на орбиту аппараты Пентагона и разведки США.
- Напомним, ранее США объявили, что в конце августа введут новые санкции против России, заявив, что Москва нарушила международное право, применив отравляющее вещество Новичок в британском Солсбери.
- Ограничения коснутся экспорта в Россию связанных с нацбезпекою электронных устройств двойного назначения и их компонентов.
- Посольство России в США заявило, что эти санкции являются "драконовскими", а причины их введения - "надуманные".
- Это привело к дальнейшему падению рубля.
Читайте также
-
-
22 июля, 2018 Криворивня - летняя культурная столица Украины
-
19 июля, 2018 Папа-расист, Свингеры и "понаехавшие"
-
-
Читайте также
-
22 июля, 2018 Криворивня - летняя культурная столица Украины
-
19 июля, 2018 Папа-расист, Свингеры и "понаехавшие"
-