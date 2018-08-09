В России раскрыли возможный ответ на новые санкции США

9 августа, 2018, 12:36

Москва может ограничить экспорт ракетных двигателей RD-180 в США, если Вашингтон введет новые санкции

Об этом заявил депутат Государственной думы, председатель комитета по иностранным делам Леонид Слуцкий, пишет Reuters.

Российские двигатели RD-180 используются в ракете Atlas V, которая выводит на орбиту аппараты Пентагона и разведки США.