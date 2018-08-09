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В России раскрыли возможный ответ на новые санкции США

Москва может ограничить экспорт ракетных двигателей RD-180 в США, если Вашингтон введет новые санкции

Об этом заявил депутат Государственной думы, председатель комитета по иностранным делам Леонид Слуцкий, пишет Reuters.

Российские двигатели RD-180 используются в ракете Atlas V, которая выводит на орбиту аппараты Пентагона и разведки США.

  • Напомним, ранее США объявили, что в конце августа введут новые санкции против России, заявив, что Москва нарушила международное право, применив отравляющее вещество Новичок в британском Солсбери.
  • Ограничения коснутся экспорта в Россию связанных с нацбезпекою электронных устройств двойного назначения и их компонентов.
  • Посольство России в США заявило, что эти санкции являются "драконовскими", а причины их введения - "надуманные".
  • Это привело к дальнейшему падению рубля.
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