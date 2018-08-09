В Николаеве мошенника задержал внук пенсионерки, который якобы находился в полиции

9 августа, 2018, 20:01

В Николаеве мошенник позвонил 80-летний пенсионерке и сказал, что ее внук якобы в полиции и надо сбросить 27 тысяч гривен с балкона, чтобы парень избежал уголовной ответственности

Об этом сообщает пресс-служба полиции Николаевщины.

Женщина уже собрала все необходимые деньги и была готова передать их мошеннику через балкон, когда к ней в гости неожиданно пришел сам внук.

Бабушка все ему рассказала, а 27-летний мужчина, дождавшись мошенника, задержал его и вызвал полицию.

Полицейские доставили злоумышленника в участок и установили его личность. Им оказался 36-летний житель Луганской области, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений. Сейчас правоохранителями собрана доказательная база о причастности задержанного к еще одному такого мошенничеству и проверяется причастность к другим.

Следователи по данному факту начали уголовное производство по признакам ч.2 ст.190 УК Украины "Мошенничество" и проводят расследование. Санкция указанной статьи предусматривает наказание от штрафа до лишения свободы на срок до 3 лет.

Аферист был задержан, ему объявлено о подозрении в совершении преступлений и решается вопрос относительно избрания меры пресечения.

Полицейские обращаются к гражданам, которые при аналогичных обстоятельствах стали жертвами мошеннических действий, но по определенным причинам не сообщали в полицию, обратиться в Ингульский отдел полиции по адресу: г. Николаев, ул. 12-я Продольная, 42-А или по телефонам (0512)21-61-11, 102.