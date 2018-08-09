В МИД Австралии допустили расширение санкций против РФ из-за химатаки в Британии

"Я считаю, что использование химического оружия в любое время, в любом месте, при любых обстоятельствах является мерзким, оно не может продолжать быть безнаказанным", - сказала она.

По ее словам, Австралия поддерживает анонсированные Вашингтоном санкции в связи с отравлением в Великобритании бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери, однако будет принимать собственное решение, учитывая национальные интересы.

"Мы, конечно, учтем санкции США в отношении России и рассмотрим наши обстоятельства. Это очень серьезный вопрос, и нам нужно полностью оценить последствия этого", - отметила глава австралийского внешнеполитического ведомства.

Австралия одобрила первые санкции против РФ в июне 2014 года за агрессию против Украины, в сентябре того же года они были углублены. Также Канберра требует от России компенсации семьям 38 австралийцев, погибшим в результате катастрофы рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году.

Весной 2018 года Австралия присоединилась к десяткам других стран, которые после отравления в Солсбери начали высылать российских дипломатов, занимавшихся неприсущей им деятельностью.