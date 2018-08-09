В Киеве задержали двух сутенеров, которые "сдавали" девушек по 1 тыс. грн за час

9 августа, 2018, 13:25

В Киеве правоохранители задержали двух злоумышленников, которые вовлекали девушек в занятия проституцией

Об этом сообщат пресс-служба полиции Киева.

Правоохранители провели ряд обысков по месту жительства фигурантов в Оболонском районе столицы. Оттуда изъяли вещдоки преступной деятельности: деньги, мобильные телефоны, кредитные карточки и журналы с записями номеров клиентов.

Полицейские задержали 39-летнего киевлянина, который обманным путем вовлекал девушек в противоправную деятельность.

Он вербовал и подбирал кандидаток из всех областей Украины и координировал их работу. Также, задержали 44-летнего водителя, который привозил девушек на вызовы, они за деньги предоставляли сексуальные услуги. Час "взрослого" развлечения стоила от 800 до 1000 гривен.

Полученные за предоставление интимных услуг деньги организатор распределял между участниками преступной группы наличными или посылал на банковские карточки.

Следователи начали уголовное производство по части второй статьи 303 Уголовного кодекса Украины (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией).

Фигурантам объявили о подозрении и отпустили под залог. За совершение такого правонарушения им грозит до 7 лет лишения свободы.

Напомним, в аэропорту задержали 4 сутенеров, которые отправляли украинок в сексуальное рабство в Китай.

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