В Киеве почти на год ограничили движение по Большой Окружной и проспекту Глушкова

9 августа, 2018, 13:01

В Киеве с 1 августа 2018 года по 5 июля 2019 года ограничено движение по Большой Окружной дороге и проспекту Академика Глушкова

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Ограничение введено для проведения ремонтных работ предприятием "ДТЭК Киевские электросети" - строительству кабельной линии 110 кВ (КЛ-110 кВ) "Новокиевская-Московская № 1, 2".

"После завершения работ исполнитель должен восстановить покрытие проезжей части на всю ширину и длину в пределах разрытия или занятия по типу существующего, а покрытие тротуаров - на всю ширину и длину в пределах разрытия или занятия фигурными элементами мощения", - говорится в распоряжении мэра Киева Виталия Кличко.

Строительство будут осуществлять поэтапно участками длиной 1 км. Каждый этап включает в себя прокладку кабеля и полное восстановление благоустройства.

На время строительства ремонтники будут занимать проезжую часть и тротуары.