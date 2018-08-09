В Киеве почти на год ограничили движение по Большой Окружной и проспекту Глушкова
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
Ограничение введено для проведения ремонтных работ предприятием "ДТЭК Киевские электросети" - строительству кабельной линии 110 кВ (КЛ-110 кВ) "Новокиевская-Московская № 1, 2".
"После завершения работ исполнитель должен восстановить покрытие проезжей части на всю ширину и длину в пределах разрытия или занятия по типу существующего, а покрытие тротуаров - на всю ширину и длину в пределах разрытия или занятия фигурными элементами мощения", - говорится в распоряжении мэра Киева Виталия Кличко.
Строительство будут осуществлять поэтапно участками длиной 1 км. Каждый этап включает в себя прокладку кабеля и полное восстановление благоустройства.
На время строительства ремонтники будут занимать проезжую часть и тротуары.
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