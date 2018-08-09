В Голливуде требуют убрать с Аллеи славы звезду Дональда Трампа

9 августа, 2018, 10:05

Горсовет Западного Голливуда обратилась к власти Лос-Анджелеса и Голливудской торговой палате, которая управляет Аллеей славы, с требованием навсегда убрать с Аллеи славы звезду Дональда Трампа

Об этом сообщает ВВС.

В самом обращении говорится, что звезду Трампа необходимо демонтировать из-за "возмутительного отношения к женщинам и другие действия, противоречащие ценностям Западного Голливуда, региона, штата и страны". По мнению членов горсовета Западного Голливуда, Трамп не достоин иметь собственную звезду в частности из-за разделения детей и родителей в семьях нелегальных мигрантов на американской границе, выход из Парижского соглашения по климату и отношения к трансгендерам.

Кроме того, в Западном Голливуде возмущены позицией Трампа в отношении России: ему вменяют в вину "отказ признать выводы разведывательных служб США о вмешательстве России в выборы 2016 года и привлечь Россию к ответственности за ее преступления".

Звезду Трампа установили в 2007 году. Он является вторым после Рональда Рейгана президентом США, отмеченным на Аллее Славы. Звезда в честь Трампа появилась за его работу продюсером для конкурса "Мисс Вселенная". Тогда же президент США работал ведущим на собственном шоу The Apprentice ("Кандидат").

Звезду Дональда Трампа дважды уничтожали. В октябре 2016 года в разгар президентской кампании одет в костюм строителя мужчина по имени Джейми Отис разбил ее киркой и кувалдой. Он пояснил, что сначала хотел вытащить звезду и продать ее с аукциона, а вырученные средства передать женщинам, которые пожаловались на домогательства со стороны Трампа. Но звезда разбилась на мелкие осколки.

Позже звезду разрушил 24-летний Остин Клей. Он пришел на Аллею славы с гитарным чехлом, после чего вытащил оттуда мотыгу и разбил звезду. После этого мужчина вызвал полицию и скрылся, но позже сдался властям. Клея обвинили в вандализме и арестовали, назначив залог в размере $ 20 тыс. Вскоре на Аллее Славы началась драка между сторонниками и противниками Трампа. Через несколько дней рядом со звездой появились двое одетых в военную форму Красной Армии "охранников" с российским флагом.

В городском совете напомнили Западному Голливуду, что звезду Трампа каждый раз ремонтировали за счет налогоплательщиков.