В Броварах двое мужчин изнасиловали несовершеннолетнюю

9 августа, 2018, 14:47

В Броварах полиция задержала двух мужчин, которые изнасиловали несовершеннолетнюю

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Сообщение на номер 102 о изнасиловании 16-летней девушки поступило от работника медицинского учреждения.

Как сообщила несовершеннолетняя полицейским, вечером знакомый молодой человек заманил ее в квартиру. Там девушку закрыли двое мужчин и издевались над ней до утра.

Как только девушка смогла описать приметы своих насильников и предоставить адрес, на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Броварского отдела полиции.

Во время проведения ряда необходимых полицейских мероприятий правоохранители задержали насильников в порядке ст. 208 УПК Украины. Ими оказались двое мужчин 27-летнего возраста.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас молодые люди находятся в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об объявлении им подозрения и избрания меры пресечения.