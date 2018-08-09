В Броварах двое мужчин изнасиловали несовершеннолетнюю
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Сообщение на номер 102 о изнасиловании 16-летней девушки поступило от работника медицинского учреждения.
Как сообщила несовершеннолетняя полицейским, вечером знакомый молодой человек заманил ее в квартиру. Там девушку закрыли двое мужчин и издевались над ней до утра.
Как только девушка смогла описать приметы своих насильников и предоставить адрес, на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Броварского отдела полиции.
Во время проведения ряда необходимых полицейских мероприятий правоохранители задержали насильников в порядке ст. 208 УПК Украины. Ими оказались двое мужчин 27-летнего возраста.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас молодые люди находятся в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об объявлении им подозрения и избрания меры пресечения.
- Напомним, в Ужгороде 16-летний подросток изнасиловал 9-летнего ребенка
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