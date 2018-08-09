В Беларуси задержали главного редактора агентства БелаПАН
9 августа, 2018, 13:16
В Минске задержали главного редактора информационной компании "БелаПАН" Левшину Ирину в деле о незаконном доступе к платной информации государственного агентства "БелТА"
Информацию о задержании Левшиної подтвердил Следственный комитет Беларуси, сообщает "БелаПАН".
В Следственном комитете отметили, что журналистка задержана "по уголовному делу о несанкционированном доступе к компьютерной информации государственного информагентства БелТА".
"С ним проводятся следственные действия", - заявил начальник отдела информации и связи с общественностью центрального аппарата СК Сергей Кабакович.
Связь с Левшиной исчез утром 9 августа. Она не пришла на работу в обычное время, ее мобильный телефон отключен. Ее дочь обнаружила в квартире Левшиной следы обыска и раскрытый системный блок компьютера.
- 7 августа в рамках уголовного дела была задержана международный обозреватель БелаПАН Татьяна Коровенкова и четыре сотрудника издания TUT.BY. По данным Следственного комитета, были задержаны по делу о незаконном доступ к платной информации государственного агентства "БелТА".
- 8 августа белорусские силовики также пришли с обыском к минскому корреспонденту российской редакции Deutsche Welle Павлюка Быковского.
- Этого дня в Беларуси задержали трех журналистов и главного редактора портала о недвижимости Realt.by. После допроса их отпустили.
- В Совете Европы, ОБСЕ и Европейском Союзе призвали Минск освободить задержанных журналистов и провести независимое расследование.
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