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В Беларуси задержали главного редактора агентства БелаПАН

В Минске задержали главного редактора информационной компании "БелаПАН" Левшину Ирину в деле о незаконном доступе к платной информации государственного агентства "БелТА"

Информацию о задержании Левшиної подтвердил Следственный комитет Беларуси, сообщает "БелаПАН".

В Следственном комитете отметили, что журналистка задержана "по уголовному делу о несанкционированном доступе к компьютерной информации государственного информагентства БелТА".

"С ним проводятся следственные действия", - заявил начальник отдела информации и связи с общественностью центрального аппарата СК Сергей Кабакович.

Связь с Левшиной исчез утром 9 августа. Она не пришла на работу в обычное время, ее мобильный телефон отключен. Ее дочь обнаружила в квартире Левшиной следы обыска и раскрытый системный блок компьютера.

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