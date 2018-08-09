Украинская группа MOTANKA вошла в топ-3 на крупнейшем в мире фестивале тяжелой музыки
За все годы существования Украина впервые приняла участие в конкурсе. Группа MOTANKA принял участие в конкурсе W:O:A Metal Battle. Здесь в финале за победу боролись коллективы из 28 стран мира.
В пятерку победителей вошли коллективы из Украины, Китая, Румынии, Дании и Швеции. Украинцы стали вторыми. Каждый коллектив выступал перед жюри по 20 минут.
Wacken Open Air (W: O: A) - крупнейший в мире фестиваль тяжелой музыки, проводимый ежегодно в предместьях города Вакен, что в Германии. Он неофициально считается главным металл-событием в мире.
Впервые фестиваль состоялся в 1990 году при участии местных малоизвестных групп. Ае к 1998 году Wacken стал фестивалем европейского, а затем и мирового уровня. В 2014 полный продажа билетов произошел уже через 12 часов после поступления их в продажу.
- Украинские группы "Бумбокс" и The Gitas презентовали новую версию совместного трека "Держи меня". На этот раз она акустическая.
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