Ученые объяснили, почему алкоголь пробуждает аппетит к вредной пище
Об этом пишет издание Metro.
Когда вы выпиваете, то уже после 1-2 бокалов ваш уровень сахара в крови повышается. И чтобы нормализовать этот показатель, организм дает сигнал, будто вы сейчас можете съесть и целого коня. Этим объясняются тщетные попытки сопротивляться фаст-фуда после ночи в пабе?
И этот феномен может подпитывать эпидемию ожирения - особенно в странах, где традиционная культура потребления алкоголя.
Профессор Джессика Крюгер говорит: "Считается, что после употребления алкоголя количество глюкозы в организме может расти и падать, что стимулирует мозг чувствовать голод".Ученые описывают желание употреблять соленые, жирные и нездоровые продукты во время или после "алкогольной" ночи.
"У всех, кто выпил, есть больше шансов съесть что-то, прежде чем они лягут спать в сравнению с их обычным рационом и поведением". В частности, они с большей вероятностью отдадут предпочтение соленым закускам и пицце.
Здоровые продукты, такие как овощи, будут казаться менее привлекательными. Особую озабоченность вызывает тот факт, что часто люди после выпитого не употребляют воду или любой другой безалкогольный напиток перед сном, а это усугубляет последствия обезвоживания.
Читайте также: Как приготовить вкусный алкоголь дома: Бейлиз, бехеровка и мандариновый ликер
- Власти Шри-Ланки отменило запрет на продажу алкоголя женщинам старше 18 лет, которая действовала с 1955 года.
- Вино может расслабить или “огорчить”, а крепкие напитки создают ощущение сексуальности: ученые в новом исследовании узнали, как разные виды алкоголя влияют на эмоциональное состояние человека.
- Сингапурские ученые изобрели бокал, который делает виртуальные коктейли с помощью мобильного приложения.
Читайте также
-
22 июля, 2018 Криворивня - летняя культурная столица Украины
-
19 июля, 2018 Папа-расист, Свингеры и "понаехавшие"
-
-
-
Читайте также
-
19 июля, 2018 Папа-расист, Свингеры и "понаехавшие"
-
-