Ученые объяснили, почему алкоголь пробуждает аппетит к вредной пище

9 августа, 2018, 13:54

Желание съесть шашлык, пиццу или жирный гамбургер по дороге домой из паба объясняется уровнем сахара в крови

Об этом пишет издание Metro.

Когда вы выпиваете, то уже после 1-2 бокалов ваш уровень сахара в крови повышается. И чтобы нормализовать этот показатель, организм дает сигнал, будто вы сейчас можете съесть и целого коня. Этим объясняются тщетные попытки сопротивляться фаст-фуда после ночи в пабе?

И этот феномен может подпитывать эпидемию ожирения - особенно в странах, где традиционная культура потребления алкоголя.

Профессор Джессика Крюгер говорит: "Считается, что после употребления алкоголя количество глюкозы в организме может расти и падать, что стимулирует мозг чувствовать голод".Ученые описывают желание употреблять соленые, жирные и нездоровые продукты во время или после "алкогольной" ночи.

"У всех, кто выпил, есть больше шансов съесть что-то, прежде чем они лягут спать в сравнению с их обычным рационом и поведением". В частности, они с большей вероятностью отдадут предпочтение соленым закускам и пицце.

Здоровые продукты, такие как овощи, будут казаться менее привлекательными. Особую озабоченность вызывает тот факт, что часто люди после выпитого не употребляют воду или любой другой безалкогольный напиток перед сном, а это усугубляет последствия обезвоживания.

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