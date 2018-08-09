Ученые обнаружили сильное излучение от спутника Юпитера

9 августа, 2018, 10:54

Ученые зафиксировали электромагнитные волны, исходящие от спутника Юпитера Ганимеда. Оказалось, их мощность в миллион раз выше, чем на Земле, и в 100 раз сильнее, чем у другого спутника Юпитера - Европы

Об этом пишет The Independent.

Ганимед - один из крупнейших небесных тел в Солнечной системе. Спутник на 8% больше Меркурия и на 2% - Титана. В 1610 году его открыл Галилео Галилей, наблюдая в телескоп за Юпитером.

Астрономы проанализировали данные с космического аппарата NASA Galileo и обнаружили мощное электромагнитное излучение от Ганимеда. Такое явление может быть вызвано интенсивным магнитным полем Юпитера, которое намного мощнее земного, отмечается в исследовании.

Ученые считают, что волны такой мощности создают "убийственные электроны", которые могут нанести вред космическим кораблям.

"Даже если небольшая часть этих волн начнет распространяться в космосе, они будут способны ускорять элементарные частицы и в конечном счете производить очень быстрые электроны внутри магнитного поля Юпитера", - рассказал изданию один из авторов исследования Ричард Хорн.

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