Ученые обнаружили сильное излучение от спутника Юпитера
Об этом пишет The Independent.
Ганимед - один из крупнейших небесных тел в Солнечной системе. Спутник на 8% больше Меркурия и на 2% - Титана. В 1610 году его открыл Галилео Галилей, наблюдая в телескоп за Юпитером.
Астрономы проанализировали данные с космического аппарата NASA Galileo и обнаружили мощное электромагнитное излучение от Ганимеда. Такое явление может быть вызвано интенсивным магнитным полем Юпитера, которое намного мощнее земного, отмечается в исследовании.
Ученые считают, что волны такой мощности создают "убийственные электроны", которые могут нанести вред космическим кораблям.
"Даже если небольшая часть этих волн начнет распространяться в космосе, они будут способны ускорять элементарные частицы и в конечном счете производить очень быстрые электроны внутри магнитного поля Юпитера", - рассказал изданию один из авторов исследования Ричард Хорн.
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