У Сенцова третий затяжной кризис, врачи хотели его принудительно кормить, - адвокат
Об этом Украинской омбудсену Людмиле Денисовой сказал адвокат Дмитрий Динзе.
"По его словам, у Сенцова сейчас третий затяжной кризис. Дважды его хотели отправить в больницу, где собирались подключить к медицинской аппаратуре и начать принудительное кормление. Последний раз, когда его увозили в Лабитнагскую городскую больницу, врачи хотели приковать его к постели и начать насильственное кормление ", - написала Денисова.
Как сообщил Дмитрий Динзе, Олег заявил, что прекращать голодовку не собирается. Он пьет минимальное количество медицинской смеси и воду, чтобы не терять сознание и контролировать действия, которые с ним происходят. Его вес уже снизился до 70 килограмм.
Кроме того, российский омбудсмен Татьяна Москалькова в беседе с Денисовой сказала, что в колонии запишут на видео "стабильное состояние Сенцова". Отмечается, что для этого потребовалось разрешение самого политзаключенного, которое он дал.
"Уполномоченный по правам человека ЯНАО Анатолий Сак сможет сфотографировать Олега и снять видео своего разговора с ним. Уполномоченный РФ пообещала его мне прислать", - написала Денисова.
- Напомним, Олег Сенцов голодает в заполярной российской колонии с 14 мая с требованием освобождения Кремлем всех украинских политзаключенных. Появилось видео с Сенцовым в колонии, снятое в 18-й день его голодовки.
- Мать Сенцова обратилась к Владимиру Путину с просьбой помиловать ее сына.
- Сенцов пережил уже второй кризис со здоровьем и согласился принимать 3-4 ложки питательной смеси в день. По словам адвоката Дмитрия Динзе, Сенцов практически не ориентируется в датах, его хотели принудительно кормить.
- Европейский суд по правам человека призвал Сенцова прекратить голодовку.
- Пульс Сенцова замедлился до 40 ударов в минуту, у него плохо с сердцем. 7 августа Сенцов написал, что не собирается прекращать голодовку. Сестра Сенцова написала, что его состояние катастрофическое и он близок к смерти.
- Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова попросила российского омбудмена Татьяну Москалькову организовать перевозку Сенцова в Москву, где ему смогут оказать необходимую медицинскую помощь.
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