У Сенцова третий затяжной кризис, врачи хотели его принудительно кормить, - адвокат

9 августа, 2018, 16:52

У украинского режиссера Олега Сенцова, незаконно заключенного в России, продолжается третий затяжной кризис, его вес снизился до 70 кг

Об этом Украинской омбудсену Людмиле Денисовой сказал адвокат Дмитрий Динзе.

"По его словам, у Сенцова сейчас третий затяжной кризис. Дважды его хотели отправить в больницу, где собирались подключить к медицинской аппаратуре и начать принудительное кормление. Последний раз, когда его увозили в Лабитнагскую городскую больницу, врачи хотели приковать его к постели и начать насильственное кормление ", - написала Денисова.

Как сообщил Дмитрий Динзе, Олег заявил, что прекращать голодовку не собирается. Он пьет минимальное количество медицинской смеси и воду, чтобы не терять сознание и контролировать действия, которые с ним происходят. Его вес уже снизился до 70 килограмм.

Кроме того, российский омбудсмен Татьяна Москалькова в беседе с Денисовой сказала, что в колонии запишут на видео "стабильное состояние Сенцова". Отмечается, что для этого потребовалось разрешение самого политзаключенного, которое он дал.

"Уполномоченный по правам человека ЯНАО Анатолий Сак сможет сфотографировать Олега и снять видео своего разговора с ним. Уполномоченный РФ пообещала его мне прислать", - написала Денисова.