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Старая кошка вернулась к хозяйке после 13 лет разлуки

Британка нашла свою кошку через 13 лет после ее исчезновения. Животному по имени Бу уже 17 лет

Об этом сообщает Metro.

Кошка по имени Бу (Boo) потерялась в 2005 году в английском городе Харрогейт, Северный Йоркшир. Тогда ее хозяйка Джанет Адамович оставила заявку о пропаже домашнего животного, еще год развешивала объявления и давала рекламу в местной газете, но отклика не было.

Ей позвонили через 13 лет, и спросили, не теряла она своего кота. Женщина не сразу вспомнила о Бу, и ответила, что обе ее кошки сейчас находятся в доме. Однако впоследствии она все же поняла, о ком идет речь.

Кошку обнаружили в 64 километрах от дома. Хозяйка утверждает, что воспитанник помнит ее. На данный момент Было уже 17 лет. Обычно коты живут в среднем до 16 лет.

"Она жила со мной пять лет она была, и спустя столько времени все еще помнит меня. Она стала моей тенью с момента возвращения домой", - рассказывает женщина.

 

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