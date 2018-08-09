Старая кошка вернулась к хозяйке после 13 лет разлуки

9 августа, 2018, 12:25

Британка нашла свою кошку через 13 лет после ее исчезновения. Животному по имени Бу уже 17 лет

Об этом сообщает Metro.

Кошка по имени Бу (Boo) потерялась в 2005 году в английском городе Харрогейт, Северный Йоркшир. Тогда ее хозяйка Джанет Адамович оставила заявку о пропаже домашнего животного, еще год развешивала объявления и давала рекламу в местной газете, но отклика не было.

Ей позвонили через 13 лет, и спросили, не теряла она своего кота. Женщина не сразу вспомнила о Бу, и ответила, что обе ее кошки сейчас находятся в доме. Однако впоследствии она все же поняла, о ком идет речь.

Кошку обнаружили в 64 километрах от дома. Хозяйка утверждает, что воспитанник помнит ее. На данный момент Было уже 17 лет. Обычно коты живут в среднем до 16 лет.

"Она жила со мной пять лет она была, и спустя столько времени все еще помнит меня. Она стала моей тенью с момента возвращения домой", - рассказывает женщина.