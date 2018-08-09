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Стали известны подробности гибели украинского военного на Донбассе


фото: pressjfo.news
Украинский военный из состава Операции объединенных сил погиб в результате вражеского огня из противотанкового ракетного комплекса в районе города Золотое Луганской области

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Российские боевики обстреляли из ПТРК автомобиль украинских военных. В результате обстрела еще один боец ООС получил ранения.

По данным ЛОВЦА, на протяжении минувшей ночи оккупанты 10 раз нарушали режим прекращения огня вдоль линии разграничения на Луганщине. Так, в направлении Крымского Новоайдарского района террористы применили 82-мм минометы, БМП, противотанковые и автоматические гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, а также стрелковое оружие. По укреплениям украинских военных вблизи Новозванівки Попаснянского района захватчики били из противотанковых и автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

  • Напомним, 8 августа российские боевики 44 раза обстреляли позиции Объединенных сил. Кроме того произошло одно боестолкновение. В результате боевых действий один украинский военный погиб, еще один пропал, трое получили ранения.
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