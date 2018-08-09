США планируют создать новые космические военные силы

9 августа, 2018, 21:22

Вице-президент Майк Пенс объявил о том, что США планируют к 2020 году создать новые космические военные силы

По его словам, они станут шестым родом американских войск, сообщает The Associated Press.

По словам Пенса, такой новый род войск является необходимым для обеспечения американского господства в космосе. Он упомянул также об усилении конкуренции на мировой арене и угрозе США со стороны Китая и России.

"Космос, который когда-то был миролюбивым и бесконкурентным, сейчас многолюден и соревнователен", - отметил он.

Пентагон вскоре обнародует детали первого этапа реализации плана по созданию космических сил.

Президент Дональд Трамп ранее призвал к "отдельной, но равной" космической силе. Министр обороны Джим Маттис одобрил планы реорганизации космического подразделения вооруженных сил, однако был против запуска отдельного рода войск.

Надо отметить, что для создания нового рода войск необходимо еще получить согласие Конгресса США.