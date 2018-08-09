Сотрудница банка, укравшая у вкладчиков 4 млн, может выйти под залог в 6 млн
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Правоохранители установили, что в течение 2017 года 51-летняя сотрудница банка получила от клиентов деньги для внесения на счет и заключения договоров банковского вклада. Но деньги на вклады не поступали, потому что женщина их не вносила в кассу.
Работница банка присвоила $75,4 тысяч и 56,6 тысяч евро, что согласно курсу НБУ на время совершения преступлений составило 4 миллиона гривен.
Злоумышленнице сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч.5 ст.191 (Присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением в особо крупном размере), ч.4 ст.190 (Мошенничество) и ч.1 ст.366 (Служебная подделка) Уголовного кодекса Украины.
Галицкий районный суд Львова избрал сотруднице банка меру пресечения в виде ареста, альтернатива - залог в размере 6 миллионов 864,4 тысяч гривен.
Досудебное расследование продолжается.
Читайте также
-
-
22 июля, 2018 Криворивня - летняя культурная столица Украины
-
19 июля, 2018 Папа-расист, Свингеры и "понаехавшие"
-
-
Читайте также
-
22 июля, 2018 Криворивня - летняя культурная столица Украины
-
19 июля, 2018 Папа-расист, Свингеры и "понаехавшие"
-