Сотрудница банка, укравшая у вкладчиков 4 млн, может выйти под залог в 6 млн

9 августа, 2018, 16:05

На Львовщине суд арестовал сотрудницу банка, которая обманным путем присвоила себе 4 миллиона грн клиентов

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Правоохранители установили, что в течение 2017 года 51-летняя сотрудница банка получила от клиентов деньги для внесения на счет и заключения договоров банковского вклада. Но деньги на вклады не поступали, потому что женщина их не вносила в кассу.

Работница банка присвоила $75,4 тысяч и 56,6 тысяч евро, что согласно курсу НБУ на время совершения преступлений составило 4 миллиона гривен.

Злоумышленнице сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч.5 ст.191 (Присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением в особо крупном размере), ч.4 ст.190 (Мошенничество) и ч.1 ст.366 (Служебная подделка) Уголовного кодекса Украины.

Галицкий районный суд Львова избрал сотруднице банка меру пресечения в виде ареста, альтернатива - залог в размере 6 миллионов 864,4 тысяч гривен.

Досудебное расследование продолжается.