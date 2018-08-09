Сообщение о новых санкциях США против России обвалило рубль

9 августа, 2018, 08:48

После публикации текста законопроекта о новых санкциях США против РФ доллар впервые с апреля превысил отметку в 65 рублей

Об этом сообщает российское издание "Коммерсантъ".

Российская валюта подешевела относительно доллара на 1,5 руб. Также до апрельских показателей подешевели бумаги российского "Сбербанка" и других компаний, которые могут попасть под новые санкции.

8 августа во время торгов на Московской бирже по состоянию на 19:45 курс доллара поднялся до отметки 65,19 руб., обновив таким образом полуторагодовой максимум с ноября 2016 года. Курс евро поднялся до максимума с 8 мая 75,5 руб. Всего за один день курсы доллара и евро относительно российской валюты валют выросли соответственно на 1,8 руб и 1,85 руб.

При этом рублевый индекс Мосбирже снизился на 1% до 2288 пунктов, обыкновенные акции "Сбербанка" упали на 4,3%, привилегированные - на 3,6%. При этом глобальные депозитарные расписки крупнейшего российского банка на торгах в Лондоне потеряли около 6%.