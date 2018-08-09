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Самый длинный полет в истории: беспилотник Airbus провел в воздухе более 25 суток

Беспилотник Airbus Zephyr S, который работает на солнечной энергии, поднялся в воздух 11 июля и совершил посадку только 8 августа

Как пишет Bloomberg, он провел в воздухе 25 дней 23 часа 57 минут - это самый длительный полет в истории.

Аппарат "Зефир", изначально построенный компанией Qinetiq, а сейчас принадлежит Airbus, как сообщается, может летать на высоте до 21,3 километра и предсказуемо проводить в воздухе до трех месяцев. Он оснащен электромоторами, которые питаются от солнечных батарей. В середине июля Zephyr S поступил в серийное производство.

Беспилотник имеет размах крыльев в 82-фута (25 метров), но весит всего 75 килограммов. По данным Airbus, в дальнейшем планируются дополнительные тестовые полеты в Западной Австралии. В планах на будущее рассматривается участие беспилотника в отдаленной коммуникации, морском надзоре, пограничных патрулях, измерении изменений окружающей среды и контроля за распространением лесных пожаров и разливов нефти.

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