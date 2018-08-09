Рыбный мор: в Мариуполе пляж покрылся мертвыми бычками

9 августа, 2018, 16:28

В Азовском море массовый мор рыбы, отдыхающие на центральном пляже Мариуполя обнаружили горы мертвого бычка

Об этом говорится в сюжета Еспресо.TV.

Низкий уровень кислорода в воде стал основной причиной гибели рыбы. Море прогрелось до 28-29 градусов, объясняют в тамошней экологической инспекции. Жителей и гостей Мариуполя просят не покупать рыбу в ближайшее время, так заморенная рыба может попадать на рынки.

"Весь бычок, который сегодня выброшен на берег, не должен попасть в пищу. Я бы не рекомендовал забирать домой эту рыбу для кормления животных, потому что в любом случае есть вероятность того, что она попадет к людям. Этот бычок должен быть утилизирован", - сказал Михаил Когут, заместитель городского головы Мариуполя.