Рыбный мор: в Мариуполе пляж покрылся мертвыми бычками
9 августа, 2018, 16:28
В Азовском море массовый мор рыбы, отдыхающие на центральном пляже Мариуполя обнаружили горы мертвого бычка
Об этом говорится в сюжета Еспресо.TV.
Низкий уровень кислорода в воде стал основной причиной гибели рыбы. Море прогрелось до 28-29 градусов, объясняют в тамошней экологической инспекции. Жителей и гостей Мариуполя просят не покупать рыбу в ближайшее время, так заморенная рыба может попадать на рынки.
"Весь бычок, который сегодня выброшен на берег, не должен попасть в пищу. Я бы не рекомендовал забирать домой эту рыбу для кормления животных, потому что в любом случае есть вероятность того, что она попадет к людям. Этот бычок должен быть утилизирован", - сказал Михаил Когут, заместитель городского головы Мариуполя.
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