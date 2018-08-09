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Румынские эмигранты прибывают в страну для участия в протестах против правительства


фото: REUTERS
Румыны, живущие за границей, начали приезжать в страну накануне антиправительственного протеста, на котором они призовут правительство к отставке и проведению досрочных выборов

Об этом сообщило агентство Associated Press.

Протест эмигрантов состоится в пятницу в Бухаресте. Многие из трех миллионов румын, проживающих за рубежом, заявляют, что они были вынуждены выехать из страны из-за коррупции, низкой заработной платы и отсутствия возможностей.

На фоне опасений насилия в ходе акции протеста полиция в четверг призвала к проведению исключительно мирной демонстрации.

В среду вечером местные жители на западе Румынии флагами и баннерами приветствовали соотечественников, которые прибывали автомобилями.

Сотни тысяч людей в Румынии подписали петицию с требованием принять закон, который запретил бы людям, обвиняемым в коррупции и иных правонарушениях, занимать государственные должности.

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