Румынские эмигранты прибывают в страну для участия в протестах против правительства
Об этом сообщило агентство Associated Press.
Протест эмигрантов состоится в пятницу в Бухаресте. Многие из трех миллионов румын, проживающих за рубежом, заявляют, что они были вынуждены выехать из страны из-за коррупции, низкой заработной платы и отсутствия возможностей.
На фоне опасений насилия в ходе акции протеста полиция в четверг призвала к проведению исключительно мирной демонстрации.
В среду вечером местные жители на западе Румынии флагами и баннерами приветствовали соотечественников, которые прибывали автомобилями.
Сотни тысяч людей в Румынии подписали петицию с требованием принять закон, который запретил бы людям, обвиняемым в коррупции и иных правонарушениях, занимать государственные должности.
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