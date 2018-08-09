Российские журналисты спровоцировали драку с фанатами ПАОК
9 августа, 2018, 10:18
Российские журналисты в Салониках спровоцировали греческих фанатов на драку перед матчем Лиги чемпионов между ПАОК и "Спартаком"
Об этом сообщает официальный сайт ПАОК.
Болельщики ПАОК атаковали представителей прессы и ударили по лицу. Греческая сторона настаивает, что россияне спровоцировали драку.
"Когда российские журналисты пытались пройти через толпу болельщиков ПАОК, один из представителей СМИ показал им жест. Инцидент завершился немедленным вмешательством служб безопасности", - заявили в ПАОК.
- Матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов завершился победой ПАОК над "Спартаком" со счетом 3:2. В составе греческого клуба сыграли украинцы Евгений Хачереди и Евгений Шахов.
- 7 августа в Лиге чемпионов стартовало "Динамо", которое в третьем квалификационном раунде сыграло в гостях вничью 1:1 с чешской "Славией".
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