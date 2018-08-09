Российские тюремщики придумали повод снова не пустить к Сенцову священника

9 августа, 2018, 10:47

Администрация российской исправительной колонии, где содержится незаконно осужденный украинский режиссер Олег Сенцов, снова не пустила к нему священника Григория Михнова-Войтенко, уполномоченного на работу с заключенными Северо-Западного округа России

Об этом сообщила в Facebook активистка Виктория Ивлева.

После первого отказа, которую начальник колонии мотивировал тем, что "не видит целесообразности" в этой встрече, Михнов-Войтенко взял направление на посещение Сенцова от своей религиозной организации и вновь попытался увидеть политзаключенного. Однако на этот раз священнику сказали, что нужно еще и обращение заключенного. Михнов-Войтенко попросил сходить к Сенцову и взять у него такое обращение, но начальник колонии отказал, заявив, что это будет "давлением на осужденного".

После отказа священник попытался написать Сенцову письма, но оказалось, что письма временно не обрабатывают. Он позвонил в местное управление Федеральной службы выполнения наказания, где ему посоветовали отправить телеграмму. Священник отправил Сенцову телеграмму с просьбой о заявлении в администрацию колонии для получения разрешения на встречу и еще раз позвонил в управление ФСИН, но на этот раз ему заявили, что на этот номер звонить нельзя.

Пока священник остается в Лабытнанги ждать возможности увидеться с Сенцовым.