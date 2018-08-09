Российские тюремщики придумали повод снова не пустить к Сенцову священника
Об этом сообщила в Facebook активистка Виктория Ивлева.
После первого отказа, которую начальник колонии мотивировал тем, что "не видит целесообразности" в этой встрече, Михнов-Войтенко взял направление на посещение Сенцова от своей религиозной организации и вновь попытался увидеть политзаключенного. Однако на этот раз священнику сказали, что нужно еще и обращение заключенного. Михнов-Войтенко попросил сходить к Сенцову и взять у него такое обращение, но начальник колонии отказал, заявив, что это будет "давлением на осужденного".
После отказа священник попытался написать Сенцову письма, но оказалось, что письма временно не обрабатывают. Он позвонил в местное управление Федеральной службы выполнения наказания, где ему посоветовали отправить телеграмму. Священник отправил Сенцову телеграмму с просьбой о заявлении в администрацию колонии для получения разрешения на встречу и еще раз позвонил в управление ФСИН, но на этот раз ему заявили, что на этот номер звонить нельзя.
Пока священник остается в Лабытнанги ждать возможности увидеться с Сенцовым.
- Напомним, Олег Сенцов голодает в заполярной российской колонии с 14 мая с требованием освобождения Кремлем всех украинских политзаключенных. Появилось видео с Сенцовым в колонии, отснятое в 18-й день его голодовки.
- Мать Сенцова обратилась к Владимиру Путину с просьбой помиловать ее сына.
- Сенцов пережил уже второй кризис со здоровьем и согласился принимать 3-4 ложки питательной смеси на день. По словам адвоката Дмитрия Дінзе, Сенцов практически не ориентируется в датах, его хотели принудительно кормить.
- Европейский суд по правам человека призвал Сенцова прекратить голодовку.
- Пульс Сенцова замедлился до 40 ударов в минуту, у него плохо с сердцем. 7 августа Сенцов написал, что не собирается прекращать голодовку. Сестра Сенцова написала, что его состояние катастрофическое и он близок к смерти.
Читайте также
-
-
-
12 июля, 2018 Нацбанк снова повысил учетную ставку. Что изменится
-
-
Читайте также
-
-
12 июля, 2018 Нацбанк снова повысил учетную ставку. Что изменится
-