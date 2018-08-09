Российские хакеры похитили данные 76 тысяч американских избирателей

9 августа, 2018, 19:25

Российские хакеры похитили информацию о 76 тысячах избирателей в штате Иллинойс во время президентских выборов 2016 года

Об этом сообщает Голос Америки.

Согласно заявления Государственной избирательной комиссии США, российские хакеры получили персональную информацию 76 тысяч избирателей из штата Иллинойс, а не 500 тысяч, как считалось ранее.

Заявления федеральных следователей о похищении российскими хакерами базы данных избирателей важное для расследования российского вмешательства в президентские выборы 2016 года.

На прошлой неделе представители избирательной комиссии, ФБР и специального прокурора Роберта Мюллера делали заявления относительно вмешательства России в американские президентские выборы.

Согласно федерального обвинения, речь шла о похищении информации о 500 тысячах избирателей. Впрочем, в письме директора избирательной комиссии Стива Сендвоса до губернатора штата Иллинойс Брюса Раунера упоминается другая цифра – 76 тысяч избирателей.

"Мы получили подтверждение от федеральных чиновников, что наша первоначальная оценка была правильной", - написал Сендвос. По его словам, вероятно, федеральное обвинение использовало иную методологию, предусмотренную федеральным уголовным кодексом.