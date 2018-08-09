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Россияне на Донбассе снимают "фейки" для разжигания ненависти к Украине перед Днем Независимости


фото: dnr-news
Российские оккупанты усилили пропаганду для провоцирования антиукраинских настроений на фоне подготовки Украины к празднованию 27-й годовщины Независимости

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Так, с начала августа Центр информационно-психологической борьбы (Новочеркасск) Южного военного округа Вооруженных сил РФ снимает видеосюжеты в районах передовых позиций 1-го и 2-го армейских корпусов российской армии на оккупированной территории Донбасса.

К работе привлекли съемочные группы ведущих российских телеканалов и личный состав и технику военных подразделений. Для съемок постановочных сцен в районе Дебальцево оккупанты привезли буксирами поврежденное вооружение и технику с опознавательными знаками и символикой Вооруженных сил Украины.

Кроме того, для создания и распространения искаженной и предвзятой информации часть отснятых материалов монтируют в форме видеороликов, якобы снятых на мобильные телефоны местных жителей и рядового личного состава. Созданные таким образом "фейки" навязывают российскому населению, жителям оккупированных территорий и мировому сообществу как "достоверную информацию" с целью разжигания антиукраинских настроений.

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