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Россия прислала фото Сенцова из колонии и уверяет про его "удовлетворительном состоянии"


фото: Людмила Денісова
Уполномоченная по правам человека Людмила Денисова опубликовала фото Олега Сенцова, которые прислали из колонии

Об этом сообщается на странице омбудсмена в Facebоok.

Если верить дате, стоящей на фотографиях, они сделаны 9 августа.

"Только что от Уполномоченного РФ поступили фото Олега Сенцова. По информации, которую ей передали, Олег активен, ходит смотреть телевизор, читает книги, пишет что-то время от времени. Все, цитирую, удивляются, как он выдерживает, состояние его удовлетворительное", - написала Денисова.

Также она добавила, что получила разрешение на публикацию фото.

"На мой вопрос, могу ли я обнародовать фото, мне ответили, когда спрашивали о разрешении сделать фото, Олег понимает, что люди волнуются о нем", - добавила Денисова.

Напомним, российский омбудсмен Татьяна Москалькова обещала прислать фото "стабильного состояния Олега Сенцова" после публикаций о том, что он сейчас находится в критическом состоянии.

 

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