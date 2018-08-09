Россия прислала фото Сенцова из колонии и уверяет про его "удовлетворительном состоянии"
Об этом сообщается на странице омбудсмена в Facebоok.
Если верить дате, стоящей на фотографиях, они сделаны 9 августа.
"Только что от Уполномоченного РФ поступили фото Олега Сенцова. По информации, которую ей передали, Олег активен, ходит смотреть телевизор, читает книги, пишет что-то время от времени. Все, цитирую, удивляются, как он выдерживает, состояние его удовлетворительное", - написала Денисова.
Также она добавила, что получила разрешение на публикацию фото.
"На мой вопрос, могу ли я обнародовать фото, мне ответили, когда спрашивали о разрешении сделать фото, Олег понимает, что люди волнуются о нем", - добавила Денисова.
Напомним, российский омбудсмен Татьяна Москалькова обещала прислать фото "стабильного состояния Олега Сенцова" после публикаций о том, что он сейчас находится в критическом состоянии.
- Адковат Дмитрий Динзе говорил Денисовой о том, что у Сенцова сейчас продолжается третья затяжной кризис. Вес политзаключенного снизилась до 70 кг.
- Олег Сенцов голодает в заполярной российской колонии с 14 мая с требованием освобождения Кремлем всех украинских политзаключенных. Появилось видео с Сенцовым в колонии, отснятое в 18-й день его голодовки.
- Мать Сенцова обратилась к Владимиру Путину с просьбой помиловать ее сына.
- Пульс Сенцова замедлился до 40 ударов в минуту, у него плохо с сердцем. 7 августа Сенцов написал, что не собирается прекращать голодовку. Сестра Сенцова написала, что его состояние катастрофическое и он близок к смерти.
- Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова попросила российского омбудмена Татьяну Москалькову организовать перевозку Сенцова в Москву, где ему смогут оказать необходимую медицинскую помощь.
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