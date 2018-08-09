Россия не будет выполнять выдвинутые США условия для снятия новых санкций
9 августа, 2018, 17:30
В МИД РФ заявили, что Москва не будет выполнять выдвинутые США условия для снятия новых санкций, вводимых за отравления экс-агента Сергея Скрипаля
По словам представителя МИД РФ Марии Захаровой, разговор с Москвой "с позиции силы и ультиматумов бесперспективен".
"В качестве условия для снятия санкций США выдвигаются неприемлемые для нас требования, причем это первый этап. Нам грозят дальнейшим наращиванием санкционного давления... Таким образом, США осознанно идут на дальнейшее обострение двусторонних отношений, которые, собственно, и так сведены их усилиями практически к нулю", - цитирует Захарову ТАСС.
Представитель МИД РФ добавила, что Москва займется проработкой ответных мер на новые санкции США.
Ранее сообщилось о требованиях США к РФ в рамках новых санкций по "делу Скрипалей".
- Напомним, ранее США объявили, что в конце августа введут новые санкции против России, заявив, что Москва нарушила международное право, применив отравляющее вещество Новичок в британском Солсбери.
- Ограничения коснутся экспорта в Россию связанных с нацбезпекою электронных устройств двойного назначения и их компонентов.
- Посольство России в США заявило, что эти санкции являются "драконовскими", а причины их введения - "надуманные".
- Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков выразил возмущение новыми санкциями США.
- Это привело к дальнейшему падению рубля.
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