Россия должна гарантировать неприменение химического оружия, иначе получит еще больше санкций, - Госдеп
Об этом заявил высокопоставленный чиновник Держдепартменту США во время телефонного брифинга, передает сайт ведомства.
В случае непредоставления соответствующих гарантий в отношении РФ введут второй пакет санкций за отравления в Великий Британии Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Также Россия должна допустить экспертов ООН и независимых международных наблюдателей.
В то же время представитель Госдепа отметил, что в случае выполнения указанных требований второй пакет санкций применять не придется.
По словам американского чиновника, в случае введения второго пакета санкций дипломатические отношения между США и Россией могут быть значительно сокращены. Также сократится до минимума торговля с РФ, а российской авиакомпании "Аэрофлот" запретят полеты в США.
- Напомним, Госдеп США принял решение о новых санкциях против РФ за отравление Скрипалей. Санкции вступят в силу 22 августа 2018 года.
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