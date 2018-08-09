Россия должна гарантировать неприменение химического оружия, иначе получит еще больше санкций, - Госдеп

9 августа, 2018, 07:29

Россия должна в течение трех месяцев предоставить гарантии неприменения ею химического или бактериологического оружия

Об этом заявил высокопоставленный чиновник Держдепартменту США во время телефонного брифинга, передает сайт ведомства.

В случае непредоставления соответствующих гарантий в отношении РФ введут второй пакет санкций за отравления в Великий Британии Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Также Россия должна допустить экспертов ООН и независимых международных наблюдателей.

В то же время представитель Госдепа отметил, что в случае выполнения указанных требований второй пакет санкций применять не придется.

По словам американского чиновника, в случае введения второго пакета санкций дипломатические отношения между США и Россией могут быть значительно сокращены. Также сократится до минимума торговля с РФ, а российской авиакомпании "Аэрофлот" запретят полеты в США.