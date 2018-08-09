"Торнадовцы" устроили бунт в Лукьяновском СИЗО

9 августа, 2018, 16:49

Протестующие мешали вывезти из Лукьяновского СИЗО бойцов батальона "Торнадо", которых осудили по обвинению в насилии и пытках

Об этом передает Еспресо.TV.

Бойцов пытались вывезти на трех автозаках. По словам очевидцев, “торнадовцев” пытались вывезти для размещения в разных местах временного содержания. Протестующие, собравшиеся под зданием СИЗО, назвали это решение незаконным, и пытались противодействовать вывозу “торнадовцев”.

В конце концов, полицейским и нацгвардейцам удалось расчистить путь для трех автозаков, которые выехали из здания Лукьяновского СИЗО. Кто именно находился в этих трех автомобилях неизвестно.

Перед этим “торнадовцы”, несогласные с вывозом из Лукьяновского СИЗО, забаррикадировали выход из камеры и оказывали сопротивление правоохранителям.

В СИЗО приехал спецназ Государственной пенитенциарной службы. Выходы и подъезды к СИЗО заблокированы полицейскими. К "торнадовцам" также присоединились и другие заключенные. Они были вооружены молотками и ножами.

Как объяснил журналистам пресс-секретарь заместителя министра юстиции Юрий Маслак, решение о переводе "торнадовцев" в другие СИЗО было принято тогда, когда стало известно, что они требуют деньги у других заключенных и угрожают им убийством.

В СИЗО были проведены обыски, работники военной прокуратуры и СБУ пришли в камеры "торнадовцев", которые оказали сопротивление. Были использованы самодельные взрывные пакеты. Один из взрывных пакетов был активирован. Один из работников СИЗО получил травму.

Трое "торнадовцев" были вывезены с территории Лукьяновского СИЗО в учреждения Киевской области.