"Торнадовцы" устроили бунт в Лукьяновском СИЗО
Об этом передает Еспресо.TV.
Бойцов пытались вывезти на трех автозаках. По словам очевидцев, “торнадовцев” пытались вывезти для размещения в разных местах временного содержания. Протестующие, собравшиеся под зданием СИЗО, назвали это решение незаконным, и пытались противодействовать вывозу “торнадовцев”.
В конце концов, полицейским и нацгвардейцам удалось расчистить путь для трех автозаков, которые выехали из здания Лукьяновского СИЗО. Кто именно находился в этих трех автомобилях неизвестно.
Перед этим “торнадовцы”, несогласные с вывозом из Лукьяновского СИЗО, забаррикадировали выход из камеры и оказывали сопротивление правоохранителям.
В СИЗО приехал спецназ Государственной пенитенциарной службы. Выходы и подъезды к СИЗО заблокированы полицейскими. К "торнадовцам" также присоединились и другие заключенные. Они были вооружены молотками и ножами.
Как объяснил журналистам пресс-секретарь заместителя министра юстиции Юрий Маслак, решение о переводе "торнадовцев" в другие СИЗО было принято тогда, когда стало известно, что они требуют деньги у других заключенных и угрожают им убийством.
В СИЗО были проведены обыски, работники военной прокуратуры и СБУ пришли в камеры "торнадовцев", которые оказали сопротивление. Были использованы самодельные взрывные пакеты. Один из взрывных пакетов был активирован. Один из работников СИЗО получил травму.
Трое "торнадовцев" были вывезены с территории Лукьяновского СИЗО в учреждения Киевской области.
- Напомним, что экс-бойцов "Торнадо" осудили на 5 - 11 лет с лишением воинского звания. Их обвиняли в насилии и пытках.
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