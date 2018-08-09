"Спутал сборы и поборы": директора департамента ГФС задержали на взятке в $20 тыс.

9 августа, 2018, 12:13

В Киеве задержали директора департамента налогов и сборов с физических лиц ГФС Украины на получении взятки в $20 тыс.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Согласно открытых источников, такую ​​должность в ГФС занимает Павел Дроняк.

Сообщается, что неправомерную выгоду он требовал за содействие в проведении аудита, уменьшении штрафных санкций и дальнейшем прекращению (ликвидации) трех юридических лиц.

Правоохранители задержали его в рамках уголовного производства, открытого по ч.3 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

По данным прокуратуры города Киева, директор департамента задержан на "горячем" сразу после получения им первой части обусловленных средств - $ 10 тыс. Генпрокурор Украины Юрий Луценко написал на своей странице в Facebook, что Дроняк "спутал сборы и поборы".

Дроняк грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.