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"Одну из планет системы 32 поразил кариес": во Львове стаматологи сняли стилизацию под "Звездный путь"

Работники стоматологической клиники сняли про себя рекламный ролик в стилистике "Звездного Пути", где роли в трехминутной пародии на космическую тематику сыграли стоматологи

Об этом сообщает Zaxid.net.

Видео снято о космическом корабле в форме зубной щетки, экипаж которого уничтожает в космосе кариес. По сюжету, команда получает сообщение об опасности в "Системе ротовая полость 32", летит к пораженной кариесом планете в форме зуба и пломбирует его под "Полет валькирий" Вагнера. После этого они получают новое уведомление о нарушен зубного ряда в соседней системе.

Одежда актеров, их роли и стилистика съемки напоминают известную научно-фантастическую франшизу "Звездного пути". При этом, несмотря на похожесть самого Александра Драганчука на Патрика Стюарта, который сыграл роль капитана в 1987-1994 годах, говорится про пародию именно на сериал "Звездный путь. Следующее поколение".

В самой клинике рассказали, что стилизовать рекламу под сериал на космическую тематику предложили в одном из львовских видеоагентств.

"Работа стоматологов – очень четкая и кропотливая, в ней не много креатива, поэтому мы хотели сделать что-то смелое и такое, чего не делают наши коллеги по профессии. Мы понимаем, что наша команда не является профессиональными актерами, но в этом и был свой сюр. Были и другие темы, но решили остановиться именно на варианте со "Star Trek", потому что космическая тематика нам по-своему близка. Сшили костюмы, выучили роли и снялись в видео. Это даже не реклама, потому что делали это и для стеба. Но все члены команды восприняли это легко", – рассказала пиар-менеджер стоматологической клиники Александра Драганчука Кристина.

Она также уточнила, что несмотря на стилизацию под сериал стоматологи не намерены снимать продолжение этого видео.

 

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