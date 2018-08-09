"Манчестер Сити" продал украинского футболиста Зинченко

9 августа, 2018, 09:25

Украинский полузащитник Александр Зинченко переходит из "Манчестер Сити" к "Вулвергемптону"

Об этом сообщает Express & Star.

Сегодня Зинченко прибудет на тренировочную базу "Вулвергемптона" для медосмотра и подписания личного контракта. Детали соглашения пока не разглашаются.

Новичок английской Премьер-лиги еще несколько недель назад договорился с "Ман Сити" о трансфере украинца, однако соглашение задерживалось из-за сомнения Зинченко, стоит ли ему покидать Манчестер.

21-летний Александр Зинченко в прошлом сезоне сыграл за "Манчестер Сити" 14 матчей во всех турнирах на непритаманній позиции левого защитника. Вместе с командой он стал чемпионом Англии и обладателем Кубка лиги.