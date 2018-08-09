9 августа, 2018, 09:54

Москва считает "драконовскими" анонсированные Вашингтоном санкции в связи с отравлением в Великобритании бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери

Соответствующее заявление опубликовало Посольство России в США.

"8 августа нашему советнику-посланнику в Госдепартаменте были объявлены новые драконовские санкции под надуманным предлогом использования правительством Российский Федерации нервно-паралитического вещества "Новичок" против гражданина Великобритании Скрипаля и его дочери. Каких-либо фактов или доказательств, как уже повелось, не прозвучало", - заявили в посольстве.

Также российские дипломаты призвали "обнародовать переписку" по вопросу отравления Скрипалей.

"В то же время было заявлено, что США располагают достаточным объемом данных, позволяющих сделать вывод о "виновности России", - отметили в посольстве.