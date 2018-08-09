"Драконовские санкции": Москва пожаловалась из-за беспощадности санкций США в связи с отравлением Скрипалей
9 августа, 2018, 09:54
Москва считает "драконовскими" анонсированные Вашингтоном санкции в связи с отравлением в Великобритании бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери
Соответствующее заявление опубликовало Посольство России в США.
"8 августа нашему советнику-посланнику в Госдепартаменте были объявлены новые драконовские санкции под надуманным предлогом использования правительством Российский Федерации нервно-паралитического вещества "Новичок" против гражданина Великобритании Скрипаля и его дочери. Каких-либо фактов или доказательств, как уже повелось, не прозвучало", - заявили в посольстве.
Также российские дипломаты призвали "обнародовать переписку" по вопросу отравления Скрипалей.
"В то же время было заявлено, что США располагают достаточным объемом данных, позволяющих сделать вывод о "виновности России", - отметили в посольстве.
- Напомним, Госдеп США принял решение о новых санкциях против РФ за отравления Скрипалей. Ожидается, что санкции вступят в силу 22 августа 2018 года.
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