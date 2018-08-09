Певец Энрике Иглесиас во второй раз даст концерт в Киеве. Когда и где

9 августа, 2018, 12:28

Испанский певец Энрике Иглесиас приедет в Киев с новым концертом осенью

Об этом он написал в своем Twitter.

Впервые Иглесиас приезжал в Украину в 2007 году. 11 лет спустя он снова приедет на киевскую сцену. Концерт запланирован на 30 сентября на НСК "Олимпийский" в Киеве.

Артист написал, что билеты на его шоу начнут продавать в понедельник, 20 августа.