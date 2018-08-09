Певец Энрике Иглесиас во второй раз даст концерт в Киеве. Когда и где
9 августа, 2018, 12:28
Испанский певец Энрике Иглесиас приедет в Киев с новым концертом осенью
Об этом он написал в своем Twitter.
Впервые Иглесиас приезжал в Украину в 2007 году. 11 лет спустя он снова приедет на киевскую сцену. Концерт запланирован на 30 сентября на НСК "Олимпийский" в Киеве.
Артист написал, что билеты на его шоу начнут продавать в понедельник, 20 августа.
- Напомним, американцы Imagine Dragons впервые выступят в Украине. Разогревать публику перед их выступлением будет британская группа The Vaccines.
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