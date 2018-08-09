Осужденного в Крыму "агента СБУ" Лимешко этапировали в Россию, - журналист

9 августа, 2018, 18:24

Осужденного к 8 годам лишения свободы за якобы подготовку диверсии в аннексированном Крыму украинца Геннадия Лимешко этапировали в России

Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Антон Наумлюк на своей странице в Facebоok.

"Геннадий Лимешко этапирован из Симферополя для отбывания наказания. Сейчас Лимешко находится в Краснодаре. По предварительной информации, его могут направить в Кабардино-Балкарию, Саратова или оставить в Краснодарском крае", - написал он.