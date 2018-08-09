Осужденного в Крыму "агента СБУ" Лимешко этапировали в Россию, - журналист
9 августа, 2018, 18:24
Осужденного к 8 годам лишения свободы за якобы подготовку диверсии в аннексированном Крыму украинца Геннадия Лимешко этапировали в России
Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Антон Наумлюк на своей странице в Facebоok.
"Геннадий Лимешко этапирован из Симферополя для отбывания наказания. Сейчас Лимешко находится в Краснодаре. По предварительной информации, его могут направить в Кабардино-Балкарию, Саратова или оставить в Краснодарском крае", - написал он.
- 12 августа ФСБ задержала в Крыму "агента Службы безопасности Украины" Геннадия Лимешко, который якобы готовил серию диверсий. 14 августа он был арестован.
- Российская ФСБ показала видео задержания "диверсанта" СБУ в оккупированном Крыму.
- В ВСУ заявили, что Лимешко с ноября 2016 по май 2017 года проходил военную службу по контракту, но был уволен по статье "служебное несоответствие".
- Жена задержанного в анексованому Крыму Геннадия Лимешко из поселка Сахновщина Харьковской области заявила о его невиновности.
- Мать Лимешко Римма Рыжкова утверждает, что ее сын дал ФСБ показания под давлением и пытками.
- 10 мая "Судакский городской суд" признал украинца Геннадия Лимешко "виновным" и назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы за "незаконное приобретение, хранение и ношение взрывчатых веществ".
Читайте также
-
-
22 июля, 2018 Криворивня - летняя культурная столица Украины
-
19 июля, 2018 Папа-расист, Свингеры и "понаехавшие"
-
-
Читайте также
-
22 июля, 2018 Криворивня - летняя культурная столица Украины
-
19 июля, 2018 Папа-расист, Свингеры и "понаехавшие"
-